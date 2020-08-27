На Тамбовщине пройдет неделя русского языка

С 1 по 7 сентября в Тамбовской области пройдет Неделя русского языка.

- Акцию проведет некоммерческая организация «Тамбовское библиотечное общество» в рамках реализации просветительского проекта «Говорим и пишем по-русски», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Этот проект, напомним, получил грант в размере 1,8 млн рублей благодаря направлению «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Проект Тамбовского библиотечного общества направлен на решение немаловажной проблемы – падения грамотности и интереса к чтению. Начнется Неделя русского языка 1 сентября с опроса «Говорим по-русски, или что вы знаете о молодёжном сленге?». Он будет проходить на улице Коммунальной Тамбова. Библиотекари проверят грамотность тамбовчан, зададут прохожим вопросы о современном сленге, молодёжной лексике.

2 сентября на Youtube-канале пройдёт открытый лекторий «Что такое языковая норма?», подготовленный доктором филологических наук, профессором Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина Антониной Щербак. В этот же день на площадках государственных и муниципальных библиотек региона состоится Областная синхронная акция «ГРАМОТЕИ-2020».

3 сентября в секторе абонемента областной библиотеки им. А. С. Пушкина будет работать интерактивная площадка «Читаем у полки», посвящённая 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Также к юбилею поэта будет приурочена уличная акция «Есенин среди нас...». Ее участникам 4 сентября будет предложено продолжить по памяти известные есенинские стихи.

5 сентября во всех городах и районах области пройдёт единый день чтения «Русский без границ», направленный на популяризацию русского языка и выдающихся произведений русской классической литературы.

6 сентября в литературном кафе «Пушкинский чердак» пройдёт поэтическое соревнование «Вечерний Пушкин». Участники будут читать наизусть стихотворения Пушкина, собственные стихи, а в финале сочинять импровизации на тему одного из пушкинских произведений. Победитель получит специальный приз от Пушкинской библиотеки.

С 1 по 7 сентября в областной научной библиотеке состоится вернисаж рисунка «Пушкин в окнах». Окна первого этажа его организаторы превратят в импровизированную картинную галерею. Читатели Пушкинской библиотеки смогут принять участие в вернисаже и создать в «мастерской» собственные иллюстрации к пушкинским стихотворениям, сказкам и повестям. Эти рисунки и станут основой вернисажа «Пушкин в окнах».

В течение всей Недели русского языка в зале каталогов будет работать творческая мастерская «Пишем, как Пушкин», в рамках которой все желающие повторят почерк великого русского поэта при помощи старинных «письменных инструментов» (чернила и гусиное перо).