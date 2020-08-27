Театр кукол покажет маленьким тамбовчанам спектакли под открытым небом

Юные жители областного центра смогут погрузиться в атмосферу любимых сказок Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове продолжаются показы спектаклей на новой театральной площадке, расположенной во дворе драматического театра. На сцене под открытым небом актеры уже сыграли несколько постановок. Теперь спектакли покажут маленьким тамбовчанам.

С 28 по 30 августа актеры Театра кукол сыграют пять спектаклей для юных жителей Тамбова: «Веселая-грустная сказка», «Сказки в лукошках», «Жуча», «Красная шапочка» и «Сказочки на лавочке».

- Спектакли пройдут с соблюдением всех санитарных норм. Рассадка в зале под открытым небом организована с учетом соблюдения социальной дистанции. На входе в театральный двор проводится термометрия и дезинфекция рук. Телефон для справок: 72-55-02, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.