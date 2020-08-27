В Тамбове 25-летний житель Пензенской области ограбил кассу медицинской лаборатории

В полицию города Тамбова обратилась сотрудница медицинской лаборатории, расположенной на улице Московской. Женщина сообщила, что из кассы учреждения пропали деньги. Выяснилось, что туда заходил молодой человек, и воспользовавшись тем, что кассир открыла кассу, схватил деньги и скрылся.

Сотрудник медлаборатории сообщил прибывшим на место происшествия стражам порядка приметы злоумышленника. Обследовав дворы и близлежащие улицы, полицейские расширили поиск.

Спустя полтора часа сотрудники ППС заметили на улице Набережной парня, подходящего по описанию. Молодой человек попытался убежать, но этого ему сделать не удалось.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где пострадавшая женщина опознала грабителя. При досмотре у мужчины обнаружили похищенные деньги. Грабителем оказался 25-летний житель Пензенской области, находящейся в федеральном розыски за совершения кражи в Воронежской области. Он пояснил, что на преступление его толкнули финансовые трудности.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.