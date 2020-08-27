Тамбовчанин отправится в колонию на 9 лет за убийство гражданской жены

В Тамбове вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, ночью, 7 апреля этого года, в одной из квартир жилого дома по улице Магистральной города Тамбова, между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес 59-летней гражданской супруге несколько колото-резанных ранений, от которых она скончалась на месте происшествия. О произошедшем осужденный сразу сообщил родственникам.

- Вступившим в законную силу приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.