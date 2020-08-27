Пьяный тамбовчанин, перевозивший 14-летнего подростка, угодил в серьезную аварию

52-летний водитель сел за руль нетрезвым Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 26 августа в 17 часов 22 минуты на 7 километре автодороги «Тамбов-Котовск», проходящей по территории Тамбовского района. По данным регионального УГИБДД, 52-летний водитель автомобиля «Nissan Qashqai», будучи пьяным за рулем, не справился с управлением машиной, съехал на обочину и врезался в опору уличного освещения. После этого его автомобиль опрокинулся в кювет.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «Nissan Qashqai», его медики осмотрели на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - 14-летнего пассажира доставили во вторую больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова.