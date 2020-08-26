Тамбовчанина осудили за дачу взятки сотруднику МЧС

В Тамбове суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Как установили следствие и суд, в июле 2019 года к директору одной из коммерческих организаций нагрянули с проверкой, касающейся соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Действуя в интересах своего знакомого - директора проверяемой фирмы, осужденный предложил сотруднику МЧС взятку в размере 40 тысяч рублей за то, чтобы он закрыл глаза на выявленные нарушения. Проверяющий сразу же доложил об этом своему руководству.

Сразу после передачи взятки, которая происходила под наблюдением оперативных сотрудников, фигурант уголовного дела был задержан. Преступление выявлено при участии сотрудников ГУ СБ МЧС России и УФСБ России по Тамбовской области.

- Вступившим в законную силу приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 280 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.