В Тамбовской области главу КФХ оштрафовали за самовольный захват земельного участка

В Уметском районе во время проверки прокуратура выявила нарушения при использовании и обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Выяснилось, что глава КФХ «Феникс» использовал земельный участок площадью 4000 кв.м., не имея на это соответствующих документов: договора аренды, субаренды и безвозмездного срочного пользования участком.

Указанные действия квалифицируются как административное правонарушение, предусмотренное ст.7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных прав на участок».

- Прокуратурой в отношении главы КФХ возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассмотрено, виновному лицу назначен штраф 20 тысяч рублей. Кроме того, в администрации муниципального образования внесено представление в связи с отсутствием должного контроля за муниципальными землями. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.