Котовчанин украл кошелек у спящего мужчины

В Котовске полицейские раскрыли кражу у 58-летнего местного жителя. Стражи порядка выяснили, что воришка стащил торчащий из кармана кошелек у мужчины, пока тот спал в своем автомобиле.

Двери машины были открыты, поэтому злоумышленнику не составило труда совершить преступление. Находившиеся в портмоне деньги, он потратил на собственные нужды.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ РФ «Кража». Также сотрудники полиции установили, что недавно нарушитель закона вышел из мест лишения свободы, где отбывал срок за подобные деяния, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.