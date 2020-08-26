Мичуринцев приглашают на виртуальную выставку ко Дню садовода

В Мичуринске литературно-музыкальный музей подготовит виртуальную выставку о выдающемся русском биологе и селекционере Иване Мичурине ко Дню садовода.

Жителям наукограда в онлайн-формате представят букинистические издания трудов ученого, сборники очерков и статей о его жизни и деятельности, в том числе с подлинными автографами соратников И.В. Мичурина - А.Н. Бахарева, И.С. Горшкова.

- Видеоряд, дополненный комментариями и библиографическим описанием, познакомит с изданиями, отражающими личность, биографию и научный путь выдающегося селекционера, его образ и характер в художественных произведениях. Эти издания, содержащие уникальные воспоминания и публицистику современников и сподвижников И.В. Мичурина, а также редкие иллюстрации и приложения, актуальны, интересны и в наше время, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Виртуальная выставка будет доступна к просмотру на официальном сайте музея и в группах в социальных сетях с 1 сентября.