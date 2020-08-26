В Тамбовском районе водитель иномарки сбил лося на трассе

ДТП произошло на 9-м километре автодороги «Южный обход города Тамбова» Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

25 августа в половину десятого вечера на 9-м километре автодороги «Южный обход города Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района, 38-летний водитель автомобиля «Mazda-3» сбил лося. Животное пересекало проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель иномарки получил телесные повреждения. Он был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи на месте происшествия.