Коронавирус в Тамбове, последние новости на 26 августа: выявлено 23 новых случая

В Тамбовской области общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 6633 человек. Из них — 5958 человек выздоровели: 2673 выписаны из стационара, 3285 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению.

За последние сутки зарегистрировано 23 новых случая: 8 мужчин и 15 женщин. Возраст заболевших составил от 27 до 79 лет.

- На госпитализации находится 223 человека. Диагноз «пневмония» подтвердился у 198 человек. Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1246 (из них подтвержденных случаев - 407, они входят в общее количество), - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.

На данный момент в области зафиксировано 44 летальных исхода.