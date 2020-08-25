В Мичуринске стартовала рекультивация мусорного полигона

В наукограде стартовала рекультивация одного из крупнейших полигонов захоронения отходов. Работы стали возможны благодаря реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Тамбовской области.

Эксплуатация полигона началась 61 год назад. С октября 2016 года он закрыт. В 2020 году приступили к его рекультивации. Площадь территории, на которой будут проводиться работы, составит свыше 7,5 гектаров. Финансирование осуществят из федерального, областного и местного бюджетов.

По данным управления городского хозяйства администрации города Мичуринска, на сегодня заключен контракт с подрядной организацией. Реализацией масштабного экологического проекта в наукограде займется ООО «Стинэк» из города Тамбова. Завершить работы, согласно контракту, подрядчик должен до конца этого года.

- Рекультивация включит в себя два этапа, технический и биологический, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска. - На первом из них с помощью спецтехники проведут мероприятия по защитному экранированию чаши полигона — ее стабилизацию и планировку, смонтируют оборудование для сбора фильтрата и сточных вод и установят рекультивационную защиту. Далее предполагается биологический этап - оздоровление земель с помощью цикла агротехнических мероприятий.