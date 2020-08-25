В Тамбовской области ведутся поиски 56-летнего мужчины

Игумнов Павел Васильевич без вести пропал 21 августа Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» по факту безвестного исчезновения 56-летнего Игумнова Павла Васильевича.

По версии следствия, 21 августа этого года, мужчина на автомобиле «Toyota Land Cruiser 100» выехал из офиса на улице Интернациональной города Тамбова к себе домой в Моршанск. Домой Павел Васильевич так и не вернулся. На следующий день во время поисковых мероприятий машина, на которой он передвигался, была обнаружена в районе 39 км. автодороги «Тамбов-Шацк».

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины и обстоятельств его исчезновения. В поисках пропавшего активное участие принимают добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения Игумнова П.В. или обстоятельствах его исчезновения, следственные органы просят обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению).