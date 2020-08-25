Тамбовские полицейские накрыли подпольный игровой клуб в поселке Строитель

В Тамбовском районе полицейские выявили подпольный игровой клуб в поселке Строитель. Прибыв на место, они установили, что в помещении на улице Придорожной 19-летний житель поселка Покрово-Пригородное осуществлял проведение азартных игр.

Полицейские изъяли из игрового клуба шесть компьютеров. Как оказалось, что 19-летний администратор к подобным правонарушениям раньше не привлекался.

- В настоящее время проводится проверка. Составлен протокол об административном правонарушении, владельца подпольного клуба ожидает крупный штраф, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.