9-летний тамбовчанин попал под колеса иномарки

Ребенку потребовалась помощь врачей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 24 августа в 12 часов дня на улице Садовой в районе дома №2А села Новоникольское Мичуринского района. 53-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» наехал на 9-летнего велосипедиста, который выезжал с второстепенной дороги на главную.

- В результате аварии мальчик получил травмы и самостоятельно обратился в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.