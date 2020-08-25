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9-летний тамбовчанин попал под колеса иномарки

Авария с участием ребенка произошла в Мичуринском районе
Татьяна ЧернышеваТатьянаЧернышева
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Ребенку потребовалась помощь врачей

Ребенку потребовалась помощь врачей

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 24 августа в 12 часов дня на улице Садовой в районе дома №2А села Новоникольское Мичуринского района. 53-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» наехал на 9-летнего велосипедиста, который выезжал с второстепенной дороги на главную.

- В результате аварии мальчик получил травмы и самостоятельно обратился в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

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