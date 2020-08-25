В Тамбове из-за резкого маневра водителя автобуса из коляски выпала 3-месячная девочка

Водитель автобуса резко затормозил Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове произошло ЧП, в котором пострадал грудной ребенок. По данным областного УГИБДД, 24 августа в 13 часов 20 минут на Комсомольской площади 45-летний водитель автобуса «Нефаз 5299» резко затормозил во время движения. Из-за этого маневра в салоне автобуса из коляски выпала 3-месячная девочка.

- В результате аварии девочка получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу.