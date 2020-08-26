Двое тамбовчан украли у соседа по дому дорогостоящие электроинструменты

В Тамбове полицейские раскрыли кражу дорогостоящих электроинструментов у 38-летнего местного жителя. Так, из квартиры пропали газовая пушка, шуруповерты, воздухонагревательный пистолет, компрессор, промышленный пылесос, фрезер, углошлифовальная машинка, электролобзик и перфоратор.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили личность двух мужчин, причастных к краже. На кадрах было запечатлено, как они выносили электроинструменты на первый этаж в ночное время.

Вскоре полицейские задержали воров. Ими оказались тамбовчане 29 и 30 лет. Выяснилось, что они проживают в этом же доме. Злоумышленники знали, что квартире потерпевшего идет ремонт и там хранятся дорогостоящие инструменты.

- Путем отжатия входной двери, злоумышленники проникли в квартиру и вынесли оттуда инструменты. В дальнейшем мужчины планировали сбыть их и подзаработать. Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.