Иностранец незаконно пересек границу РФ и остался жить в Тамбове

В дежурную часть отдела полиции №2 города Тамбова поступила информация о грубом нарушении миграционного законодательства. Полицейские выяснили, что проживающий на улице Никифоровской гражданин Ближнего зарубежья не только не имеет разрешительных документов на право проживания по этому адресу, но вообще не имеет права находиться на территории РФ.

В апреле 2018 года в Белгородской области 47-летний мужчина был депортирован за пределы РФ. Однако впоследствии он незаконно пересек Государственную границу и вернулся для проживания в Тамбов.

- Согласно статье 322 УК РФ, незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.