В Тамбовской области мужчина напал на сожительницу и отобрал сумку с деньгами

В Уваровском районе на 44-летнюю местную жительницу неожиданно напал сожитель и выхватил у нее из рук сумочку с деньгами и документами. Инцидент произошел на берегу реки Вороны после очередного бытового конфликта между гражданскими супругами.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали 58-летнего жителя села Нижний Шибряй. В ходе опроса злоумышленник дал признательные показания. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Мужчина признался, что ограбил сожительницу с целью добыть денег на спиртное.

- Решается вопрос о возбуждении уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.