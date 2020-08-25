В Тамбовской области водитель слил 150 литров бензина со служебного транспорта

В полицию обратились представители одного из предприятий, расположенного в селе Кишкино Инжавинского района. Как оказалось, в организации обнаружилась недостача топлива. Полицейские опросили сотрудников фирмы, после чего вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 29-летний водитель автобуса.

Стражи порядка установили, что мужчина, решил немого подзаработать и слил из бензобака служебного транспорта около 150 литров топлива. По месту жительства злоумышленника полицейские нашли канистры с похищенным горючим.

- Это не первая схожая кража, которую совершил злоумышленник, ранее он уже имел проблемы с законом. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности 29-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи «Кража» УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.