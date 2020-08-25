Глава города и сотрудники мэрии Тамбова отчитались о доходах

Замы мэра зарабатывают от 1 до 2,5 миллиона рублей

Глава Тамбова и сотрудники администрации отчитались о своих доходах за 2019 год. Мэр Наталия Макаревич задекларировала 1 миллион 890 тысяч рублей, в собственности у градоначальницы земельный участок площадью 561 кв. м., в пользовании – квартира площадью 102 «квадрата».

Самым состоятельным замом мэра (в статусе и.о.) стала Кристина Четырина. В 2019 году она заработала 2,5 миллиона рублей. В пользовании у чиновницы две квартиры площадью 52,3 кв. м. и 48,3 кв.м. Она является владелицей автомобиля «Ауди А4». Заместитель главы администрации города и начальник управления по связям с общественностью Антонина Колодина в прошлом году получила доход в 1 миллион 495 тысяч рублей. В собственности у нее есть квартира площадью 38,8 кв. м., и половина доли в квартире площадью 63,4 «квадрата». Вторая половина этого же жилья находится у заместителя в пользовании.

Заместитель мэра и председатель комитета финансов Александр Жуков задекларировал доход в 1 миллион 320 тысяч рублей. В собственности у чиновника 113/10000 доли земельного участка в кондоминиуме площадью 2,3 тысяч кв. м., половина квартиры площадью 77,2 кв. м, 1/5 доли в квартире площадью 95 кв. м, общее имущество в кондоминиуме площадью 1806 кв.м., а также автомобиль «МАЗДА СХ-7».

Первый заместитель главы администрации города Алексей Власов в прошлом году получил доход в 1 миллион 175 тысяч рублей. В собственности у него земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки площадью 1 тысяча кв.м., а также жилой дом на 326,6 «квадратов». В пользовании у Власова квартира в 100 кв. м., жилой дом площадью 251 кв. м. и земельный участок предназначенный для индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м. На чиновника зарегистрирован автомобиль «Джип Гранд Чероки».

Замглавы администрации Ольга Дронова указала доход в 1 миллион 108 тысяч рублей. В собственности у нее есть квартира площадью 45,6 кв. м., в пользовании – квартира площадью 77,4 кв. м. Чиновница владеет автомобилем «Лада Калина».