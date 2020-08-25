В Тамбове на ул. Державинской устанавливают новые световые опоры

На улице появится современное освещение Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В этом году на улице Державинской, на участке от улицы Носовской до улицы К. Маркса, проходят масштабные ремонтные работы. По обеим сторонам улицы уже построили пешеходные дорожки, уложили бордюрный камень. Также произошло уширение проезжей части. Из-за этого световые опоры, которые раньше стояли на тротуаре, оказались на дороге.

- Переносить конструкции, срок эксплуатации которых составляет порядка 50 лет, попросту не имело смысла. Они устарели и морально, и физически, - пояснил инженер отдела организации уличного освещения МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Дмитрий Думан. - Было принято решение установить вместо них новые современные конструкции.

На прошлой неделе на тротуаре были установлены закладные детали, а 24 августа в них вмонтировали 8 новых опор освещения. Следующим этапом работ станет демонтаж старых конструкций. Затем городские службы займутся установкой кронштейнов и светодиодных светильников и монтажом проводов.

- На период работ, чтобы улица освещалась в ночное время, мы установим временные конструкции»,- поясняет Дмитрий Думан.

Как только монтаж опор будет окончен, дорожные службы приступят к ремонту покрытия проезжей части. До 21 сентября дорога на ул. Державинской будет закрыта для проезда.