На севере Тамбова ввели карантин по бешенству

В парке Победы на севере Тамбова обнаружили бешеную собаку. В связи с этим участок территории парка общей площадью 500 кв. м в 130 метрах в юго-западном направлении от корпуса Е Тамбовского государственного технического университета (ул. Мичуринская, 112) объявлен эпизоотическим очагом бешенства; территория Октябрьского района — неблагополучным пунктом по бешенству животных; территория Ленинского и Советского районов — угрожаемой по бешенству животных. По правилам, выгуливать собак в Октябрьском районе теперь запрещено.

- Управление ветеринарии Тамбовской области разработало план специальных мероприятий по локализации и ликвидации бешенства животных, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Отменить карантин могут по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных при выполнении специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.