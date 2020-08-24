Воронежский хоккейный клуб не будет участвовать в тамбовском турнире из-за заражения коронавирусом

С 28 по 30 августа в Тамбове должен пройти традиционный предсезонный турнир на призы губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Участие в нем планировали принять четыре клуба Высшей Хоккейной Лиги: ХК «Тамбов», ХК «Рязань», ХК «Ростов» и ХК «Буран» из города Воронежа. Но, как стало известно, последняя команда к нам не приедет.

- В связи с положительными результатами анализов на COVID-19 у ряда хоккеистов и сотрудников хоккейного клуба «Буран» и в целях минимизирования рисков заражения коронавирусом, ХК «Буран» принял решение отказаться от участия в турнире, - сообщает пресс-служба хоккейного клуба.