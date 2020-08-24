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В аварии на тамбовской трассе пострадал 4-летний малыш

Мальчика с травмами после ДТП отвезли в больницу родители
Татьяна ЧернышеваТатьянаЧернышева
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Ребенок получил травмы после столкновения

Ребенок получил травмы после столкновения

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 22 августа в 20 часов 10 минут на 5 километре автодороги «Моршанск –Пичаево», проходящей по территории Моршанского района. Здесь с неизвестной машиной столкнулся автомобиль «Lada Kalina», которым управлял 34-летний мужчина.

- В результате аварии травмы получил 4-летний пассажир автомобиля «Lada Kalina», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Для оказания медицинской помощи родители самостоятельно доставили ребёнка в больницу.

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