В аварии на тамбовской трассе пострадал 4-летний малыш

Ребенок получил травмы после столкновения Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 22 августа в 20 часов 10 минут на 5 километре автодороги «Моршанск –Пичаево», проходящей по территории Моршанского района. Здесь с неизвестной машиной столкнулся автомобиль «Lada Kalina», которым управлял 34-летний мужчина.

- В результате аварии травмы получил 4-летний пассажир автомобиля «Lada Kalina», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Для оказания медицинской помощи родители самостоятельно доставили ребёнка в больницу.