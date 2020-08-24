В селе Стрельцы отметят 92-летие Тамбовского района

Жителей Тамбовского района приглашают в парк на улицу Центральную

В этом году торжественное мероприятие, посвященное празднованию 92-ой годовщины образования Тамбовского района, пройдет по новому адресу - в селе Стрельцы. Праздник состоится в парке на улице Центральной с 10:00 до 21:30.

Праздник откроет традиционная ярмарка, где можно будет приобрести овощи, фрукты, сыры, колбасы, мед, выпечку и многое другое. С 16 часов начнут работать различные интерактивные площадки, выставка декоративно-прикладного творчества и картин Притамбовских художников.

Кроме того, для гостей мероприятия организуют площадки с русскими народными играми, буккроссинг, фотозоны, мастер-классы и т.п. В 18:00 после поздравлений первых лиц Притамбовья начнется праздничный гала-концерт. Мероприятие завершится в 21:40 праздничным фейерверком.

- В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции все мероприятие будет проходить с соблюдением мер безопасности. Граждане должны соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование (не менее 1,5м). Будет обеспечена термометрия и ограничение посещения мероприятий гражданами младше 18 лет и старше 65 лет и исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.