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В тамбовскую колонию пытались перебросить мобильники, зарядки и наушники

Нарушитель был задержан сотрудниками исправительного учреждения
Ксения АлешинаКсенияАлешина
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Мужчину задержали на прилегающей к учреждению территории

Мужчину задержали на прилегающей к учреждению территории

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Сотрудники исправительной колонии № 5, расположенной в Моршанске, предотвратили попытку переброса запрещенных предметов. На прилегающей к учреждению территории был задержан мужчина со свертками.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, при личном досмотре у нарушителя обнаружено и изъято два полимерных свертка, внутри находилось три мобильника, четыре зарядных устройства и одна пара наушников.