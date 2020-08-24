Тамбовские полицейские задержали троих иностранцев, распространявших героин

В Тамбове полицейские задержали троих иностранных граждан, которые распространяли героин. Выяснилось, что молодые люди приехали в областной центр и снимали жилье на улице Астраханской. В общей сложности у них изъяли около 200 гр. наркотического вещества.

Сначала стражи порядка задержали 23-летнего парня на Красноармейской площади, у которого при досмотре нашли 29 гр. героина. Затем на улице Астраханской был задержан 26-летний молодой человек, при котором имелось 136 гр. героина. Еще 29 гр. наркотика стражи порядка обнаружили у 28-летнего мужчины в подъезде дома на улице Астраханской.

- Наркотики изъяты и отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Задержанные доставлены в отдел полиции, получены признательные показания. По данному факту в отношении иностранных лиц ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и по п. «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.