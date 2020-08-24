В Тамбове пройдет прием граждан по вопросам невыплаты зарплаты

В Тамбове руководитель следственного управления СК РФ по Тамбовской области Медюлянов М.Т. совместно с заместителем руководителя региональной Государственной инспекции труда Артамоновой О.В. проведут прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы и других установленных законом выплат.

Прием состоится 25 августа с 11 до 13 часов в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тамбовской области (г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 156). Телефон для справок и предварительной записи: 8 (475 2) 71-00-61.