Коронавирус в Тамбове, последние новости на 24 августа: число заболевших достигло 6587 человек

В Тамбовской области на сегодняшний день, 24 августа, общее число заразившихся коронавирусом достигло 6587 человек, 5883 из них выздоровели, 44 умерли. За последние сутки болезнь обнаружили еще у 22 тамбовчан. Среди них девять мужчин и 9 женщин в возрасте от 22 до 77 лет, а также четверо детей: 16-летняя девочка и мальчики 1,9 и 14 лет.

- На госпитализации находятся 244 человека, из них диагноз «пневмония» у 202 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.