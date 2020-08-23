В 2021 году в Тамбове начнут строить новый детский парк

В 2021 году в Тамбове приступят к строительству нового детского парка «Пчёлка». Он разместится за Тезиковым мостом рядом с парком «Дружба». Строительство будет проходить в два этапа. В следующем году здесь проложат инженерные коммуникации, сделают бетонное основание под игровые площадки, лыжероллерную трассу и выполнят часть озеленения.

Специально для Тамбова проект парка продумывали лучшие проектировщики региона. Все элементы будут выполнены по индивидуальному заказу, и «Пчёлка» действительно станет уникальной игровой зоной и для малышей, и для ребят постарше. Стоимость работ оценивают в 85 миллионов рублей.

- Каток на заречной территории, который прошлой зимой заливали впервые, останется, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Летом же на его месте будет выделенная лыжероллерная трасса – это в 2021 году, а по соседству - многофункциональная игровая зона, в 2022-ом.