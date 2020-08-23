В Тамбове вор украл из незапертой квартиры телевизор

Полицейские раскрыли кражу, которая произошла 8 июля. В этот день в дежурную часть обратилась 58-летняя тамбовчанка, которая рассказала, что из ее незапертой квартиры украли телевизор «Самсунг».

По подозрению в совершении этого преступления сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего жителя города Рассказово. В отделе полиции во время опроса задержанный рассказал, что телевизор он продал, а деньги сразу же потратил на спиртное. Теперь мужчине придется возместить материальный ущерб.

- В отношении ранее имевшего проблемы с полицией мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области