Еще 22 жителя Тамбовской области заразились коронавирусом

Суточный прирост инфицированных в Тамбовской области составил 22 человека. Из них: семь мужчин, 13 женщин, двое детей (девочки 14 и 16 лет). Возраст взрослых от 23 до 85 лет. Все заразились после контакта с больными. Общее количество случаев Covid-19 в регионе - 6565, из них 2223 без клинических проявлений.

5 874 пациентов уже выздоровели: 2619 - выписали из стационара, 3255 - сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации - 240 человек, из них диагноз «пневмония» у 197. На домашнем карантине - 1319 тамбовчан (из них подтвержденных случаев - 407).

Сняты с наблюдения на дому - 17 931. Выписаны из больниц – 3947. Всего обследованных - 23 437.