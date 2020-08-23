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Школьница из Тамбова стала лауреатом Всероссийского слета детских общественных советов

В мероприятии приняли участие 45 команд
Анна ГребенкинаАннаГребенкина
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Евгений Таможник поблагодарил Викторию за участие во всероссийском слете.

Евгений Таможник поблагодарил Викторию за участие во всероссийском слете.

Тамбовская школьница стала лауреатом Всероссийского слета детских общественных советов. Он прошел в июле в онлайн режиме. Более 700 юных блогеров из 77 регионов страны приняли участие в образовательной программе. Для школьников подготовили мастер-классы по созданию позитивного контента и лекции известных спикеров.

В мероприятии приняли участие 45 команд, каждая из которых представила итоговую работу - видео-ролик. Наш регион представила ученица тамбовского лицея №28 Виктория Закурнаева (команда №33). В жанре ток-шоу ее команда стала лауреатом III степени.

С победой школьницу поздравил уполномоченный по правам ребенка в Тамбовской области Евгений Таможник.