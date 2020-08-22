Тамбовчанин получил 17 с половиной лет за убийство жены и угрозы 8-летнему ребенку

29-летний житель Моршанска признан виновным в совершении преступлений по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, 5 октября 2019 года мужчина во время конфликта на почве ревности с гражданской супругой в присутствии ее малолетней дочери избил женщину. Он нанес ей множественные (более 100) удары шваброй и деревянной палкой по голове и другим частям тела. Позже, в отсутствии ребенка, злоумышленник нанес женщине еще несколько ножевых ранений. После убийства он пригрозил 8-летней девочке убийством в случае, если она расскажет кому-нибудь о произошедшем. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть 34-летней потерпевшей, причиной которой стала черепно-мозговая травма.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 17 с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.