Под Тамбовом загорелся грузовой поезд

Пожар локализовали Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Под Тамбовом загорелся грузовой состав. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о ЧП поступило в Центр управления кризисных ситуаций в 21 час 10 минут. Возгорание возникло в 22 полувагоне поезда №2118, на 471 километре между станциями Рада-Платоновка Тамбовского района. В общей сложности поезд состоит из 58 вагонов.

- В 20 часов 37 минут первое пожарное подразделение ПЧ-5 прибыло на место, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. - По результатам разведки установлено, что горит упаковка негашеной извести на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал. На месте работают 2 отделения ПЧ-5. Задержки движения поездов нет.

В 20 часов 55 минут пожар локализовали.