Бывшего замначальника УФСИН Тамбовской области обвиняют в мошенничестве

В региональном СКР завершили расследование еще одного уголовного дела в отношении теперь уже бывшего заместителя начальника регионального УФСИН России. Сотрудника обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, высокопоставленный УФСИНовец ввел в заблуждение мужчину, сын которого отбывал наказание в одном из исправительных учреждений области. Он сказал, что может помочь осужденного выйти из колонии условно-досрочно.

В 2014-2015 г.г. экс-заместитель получил от отца осужденного сначала в размере 500 тысяч рублей, а затем еще 600 тысяч рублей. Чтобы создать видимость, что он что-то делает, сотрудник УФСИН организовал заключение соглашения об оказании юридической помощи по условно-досрочному освобождению между родственниками осужденного и «высококвалифицированным» адвокатом, оплатив из полученных денег лишь сумму в размере 100 тысяч рублей. Остальными средствами он распорядился по своему усмотрению, не предприняв каких-либо реальных мер по содействию условно-досрочному освобождению осужденного. Не дождавшись освобождения сына и возвращения всей суммы денежных средств от сотрудника регионального УФСИН России, родственники осужденного обратились в правоохранительные органы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В июле текущего года фигурант уже был осужден к реальному лишению свободы за взяточничество и совершение должностных преступлений (приговор пока не вступил в законную силу).