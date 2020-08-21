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С помощью квадрокоптера в тамбовскую колонию пытались доставить «запрещенку»

Трое жителей Московской и Нижегородской областей были задержаны сотрудниками исправительного учреждения
Ксения АлешинаКсенияАлешина
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К летательному аппарату были прикреплены свертки с мобильниками и симками

К летательному аппарату были прикреплены свертки с мобильниками и симками

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

В исправительную колонию № 5, расположенную в городе Моршанске, пытались доставить запрещенные предметы при помощи квадрокоптера. Нарушение пресекли сотрудники исправительного учреждения, которые задержали троих мужчин, являющихся жителями Московской и Нижегородской областей.

- Нарушители находились неподалеку от исправительной колонии и управляли квадрокоптером, который перемещался в воздушном пространстве на высоте 20 метров над промышленной зоной учреждения, - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

К летательному аппарату был прикреплен полимерный сверток, внутри которого находились три мобильных телефона, сим-карта, а также две карты-памяти micro SD.