Задержанный за мелкое хулиганство тамбовчанин сломал руку полицейскому

В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, 27 июля этого года, нетрезвого тамбовчанина задержали за мелкое хулиганство. При доставлении мужчины в отдел полиции, нарушитель со всей силы ударил стража порядка по руке наручниками, которые были на нем. Полицейский получил закрытый перелом пястной кости со смещением, квалифицируемый как вред человеку средней тяжести.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.