Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения иск организаторов «Чернозёма» к региональному Роспотребнадзору

На устранение недостатков есть больше двух недель

19 августа Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрел заявление организаторов рок-фестиваля «Чернозём» - ООО «Синергия», в котором они оспаривают постановление заместителя главного санитарного врача региона от 7 августа, запрещающее проведения мероприятия. Напомним, фестиваль должен был состояться 14-16 августа, но в последний момент его отменили.

Суд обнаружил несколько нарушений в содержании заявления. Так, возникла необходимость уточнить наименование заинтересованного лица. Здесь возникла нестыковка, так как ООО «Синергия» оспаривает постановление конкретного лица (постановление подписано заместителем руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галиной Толстовой), а претензии предъявляет к ведомству.

Кроме того, организаторов фестиваля суд просит обосновать, в чем заключается нарушение их прав, учитывая, что оспариваемым постановлением предписано запретить проведение фестиваля рок-музыки «Чернозем» лишь в период с 14 по 16 августа с сохранением возможности его организации после устранения угрозы распространения короновирусной инфекции. Также суд попросил приложить к заявлению документы, которые подтверждают, что принятие такого постановления выходит за пределы полномочий заместителя главного санитарного врача области и предоставить доказательства, что это постановление ограничивает предпринимательскую деятельность ООО «Синергия».

- Арбитражный суд Тамбовской области определил оставить исковое заявление ООО «Синергия» без движения, - говорится в документации суда. – Предоставить документы и исправить недостатки обществу предлагается в срок до 9 сентября.