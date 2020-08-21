Экс-директор тамбовской сельзхозфирмы осужден за сокрытие от налоговой службы более 8 млн рублей

В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора сельскохозяйственной организации. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Как установили следствие и суд, организация не уплатила налоги и страховые взносы за 2017 год в размере более 8 миллионов рублей. В связи с этим налоговая служба приняла решение об их принудительном взыскании за счет средств на счетах налогоплательщика. В кредитные организации были направлены соответствующие материалы о приостановлении операций по счетам фирмы. Узнав об этом, ее руководитель предупредил контрагентов о необходимости перечислении оплаты за поставленную фирмой сельхозпродукцию на счета других организаций. Тем самым мужчина искусственно создал ситуацию отсутствия денег на счетах возглавляемой им фирмы.

- В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения гражданского иска и других имущественных взысканий применялась мера процессуального принуждения в виде ареста недвижимого имущества фигуранта. Вступившим в законную силу приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.