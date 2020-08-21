Тамбовчанин вытащил аккумуляторы из грузовика, принадлежащего предпринимательнице

Сотрудники полиции поселка Строитель раскрыли кражу аккумуляторов из грузовика, принадлежащего предпринимательнице из села Бокино.

Как оказалось, 23-летний местный житель на 4-м километре автотрассы «Тамбов-Котовск», предварительно отследив, что припаркованный грузовой автомобиль оставлен водителем без присмотра, вытащил из него два аккумулятора. Раскрыть преступление помогла запись камеры видеонаблюдения.

- Задержанный злоумышленник признал свою вину. Похищенное он рассчитывал реализовать, но не успел. Имущество будет возвращено законной владелице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.