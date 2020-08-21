В Тамбовской области волгоградец украл норковую шубу у родственницы, к которой приехал погостить

Помимо шубы воришка также вынес из дома родственницы турецкий ковер и песцовую жилетку Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию города Рассказово обратилась 24-летняя местная жительница с сообщением о краже. Она пояснила, что из ее дома похитили дорогостоящие вещи. По словам девушки, к ней приехал погостить дальний родственник из Волгоградской области. Спустя какое-то время она заметила пропажу турецкого ковра, песцовой жилетки и норковой шубы.

В ходе проведенных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в краже 47-летнего мужчину. В отделе полиции он пояснил, что на преступление пошел из-за трудного материального положения.

- Как установили сотрудники полиции, мужчина в течение месяца выносил из дома родственницы ее вещи. Сначала он вынес ковер, затем жилетку, а потом и шубу. Все это он продал за бесценок неизвестным людям. Но стражам порядка удалось установить личности, кому он сбыл ковер и жилетку. Данные предметы были изъяты и отправлены на экспертизу для установления стоимости. Кому продал воришка норковую шубу, пока неизвестно, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».