Экс-директора кожевенного завода в Тамбовской области оштрафовали на 40 тысяч рублей за самоуправство

Экс-директор рассказовского предприятия ООО «Производственная фирма «Раском» оштрафовали на 40 тысяч рублей, признав ее виновной в самоуправстве. Предприятие еще в ноябре 2018 года признали банкротом, что в соответствии с законодательством влечет прекращение полномочий руководства организации. Несмотря на это, женщина в период с ноября 2018 года по апрель 2019 года, воспользовавшись незнанием работников об официальном отстранении ее от должности, самовольно продолжила организовывать производственный процесс и обеспечивать выполнение договорных обязательств по переработке поставляемого кожевенного сырья. Люди продолжали ходить на работу и выполнять свои прежние обязанности, однако, в связи с тем, что деньги не могли поступать на счета организации-банкрота, вознаграждение за труд им не выплачивалась, в результате образовалась задолженность больше 5 миллионов рублей.

- В ходе следствия задолженность перед бывшими работниками кожевенного завода была полностью погашена, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Учитывая это, уголовное дело в отношении подозреваемой направили в суд с ходатайством о назначении ей меры уголовно-правового характера. По результатам его рассмотрения фигуранту назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.