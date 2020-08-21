Тамбовчанин, вооружившись кухонным ножом, угрожал супруге

В отдел полиции «Кирсановский» поступило сообщение от 58-летней жительницы районного центра. Женщина пожаловалась на супруга, который, будучи нетрезвым, схватился за нож и угрожал ей расправой. На вызов на улицу Советскую выехала следственно-оперативная группа.

- Полицейские задержали 60-летнего мужчину и доставили в отдел, где опросили, нож изъяли на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - В отношении жителя Кирсанова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».