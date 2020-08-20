В столкновении молоковоза и иномарки в Тамбовском районе погибли четыре человека, в числе которых был ребенок

В аварии погиб ребенок Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Серьезная авария произошла на территории Тамбовского района в 17 часов 36 минут. Как сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области, столкнулись большегрузная фура и легковой автомобиль «Киа Рио». По предварительным данным водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и врезался в молоковоз. После столкновения грузовой автомобиль загорелся.

- В результате аварии погибли четыре человека, в числе которых был ребенок, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. - На месте работают 1 отделение СПСЧ-1, спасатели ОГУ «ТОПСЦ», оперативная группа Главного управления, 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Дорога у места аварии не перекрыта, движение организовано по обочине.