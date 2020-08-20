В Тамбове Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам качества школьных товаров

С 19 августа в Тамбове заработала «горячая линия» по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей, организованная региональным управлением Роспотребнадзора. Все желающие смогут получить консультацию специалистов по телефону до 2 сентября.

Время работы «горячей линии» ежедневно - с 9 часов до 16 часов по телефону: 8 (4752) 48-03-82.

Время работы «горячей линии» консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и 13:30 до 15:30 по телефону: 8 (4752) 72-03-19.

Кроме того, организовано тематическое консультирование по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 88005554943.