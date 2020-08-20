Тамбовские предприниматели могут сообщить о нарушении своих прав и давлении на бизнес

Заместитель руководителя следственного управления Медюлянов М.Т. и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тамбовской области Козельцевым М.Б. проведут совместный прием граждан.

- Они проведут прием представителей коммерческих структур по фактам нарушения их прав и оказания давления на бизнес, а также по вопросам проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, находящихся в производстве следственных органов следственного управления.

Встреча пройдет 27 августа с 14 до 16 часов в здании СУ СК РФ по Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 156.