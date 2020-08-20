Две тамбовчанки перевели мошенникам около полумиллиона рублей

За сутки две тамбовчанки стали жертвами телефонных мошенников. В первом случае 30-летняя медсестра лишилась 270 тысяч рублей, поверив аферисту, который представился сотрудником банка и сообщил о попытке несанкционированного списания денег с ее карты.

Во втором случае мошенники обманули продавца магазина «Магнит» в поселке Строитель. Ей позвонил лжепредставитель банка и сообщил о том, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Женщина поверила аферистам и перевела на номер мобильного оператора Красноярского края 228 тысяч рублей.

- Уважаемые тамбовчане, в который раз обращаемся к вам с призывом быть бдительными и не верить звонкам представителей банка, которые требуют сообщить им реквизиты ваших банковских карт, либо перевести деньги на якобы безопасные счета. Если такой звонок поступил, прервите диалог и позвоните в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.