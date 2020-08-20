При ремонте тротуаров на ул. Советской в Тамбове нарушили права инвалидов

На Советской планируют обустроить велодорожки, но забыли про указатели для инвалидов Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Ремонт улицы Советской, стартовавший весной этого года, ведется с нарушениями. Это выяснил уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин. К нему еще раньше обращались сотрудники Тамбовской областной организации Всероссийского общества слепых с просьбой оборудовать улицы и тротуары в местах где проживают инвалиды по зрению, а также возле самой организации, которую часто посещают инвалиды, причем не только Тамбова, но и со всей области. Общество слепых находится на ул. А. Бебеля, а вход внутрь оборудован с ул. Советской, которую сейчас продолжают реконструировать.

Напомним, ремонт 2,5 км главной городской магистрали (на участке от ул. М. Горького до ул. Красноармейской) обойдется 142 миллиона рублей. На сегодняшний день рабочие занимаются укладкой тротуарной плитки по обеим сторонам улицы. Для удобства тамбовчан здесь оборудуют заездные карманы, установят новый бордюрный камень, заменят дорожное полотно, предусмотрели даже велосипедные дорожки, а вот про комфорт слабовидящих горожан почему-то забыли. Уполномоченный обратился в администрацию города с предложением оборудовать дорожки специальными элементами для незрячих, рассчитывая на то, что средств на это, учитывая стоимость контракта, должно вполне хватить. Но получил отказ.

- Согласно ответу мэрии муниципальный контракт на ремонт ул. Советской не предусматривает устройство тактильной плитки на пешеходном тротуаре, - говорят в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе. – Но актуальность этого вопроса в горадминистрации все-таки признали.

Получив отрицательный ответ на свою просьбу, уполномоченный обратился в прокуратуру области с просьбой провести проверку и дать оценку действиям городских властей. Дело в том, что по закону, изданному еще в 2014 году, все дороги, которые реконструируют или строят после 2016 года, должны быть доступны для инвалидов. А это требование при ремонте ул. Советской не выполнили. В прокуратуре признали правоту омбудсмена и признали администрацию нарушителем закона «О социальной защите инвалидов».

Так как разработчиком проекта реконструкции и заказчиком работ по контракту является муниципальное учреждение «Дирекция городских дорог», претензии прокуратура адресовало в его адрес. Прокурор Ленинского района в связи с выявленными нарушениями направил туда представление. Параллельно с этим прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором требует обязать мэрию города оборудовать на тротуарах тактильно-контрастные указатели. Пока еще это заявление находится в суде.